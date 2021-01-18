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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kar kalınlığı 80 cm buldu, Sivas'ta kayak sezonu açıldı

Kar kalınlığı 80 cm buldu, Sivas'ta kayak sezonu açıldı

-Detaylar

Kar Kalınlığı Kayak Merkezi Kayak Sezonu Allah Kar Yağışı 

--Kayak yapanlar
--Röpler
--Drone detayları

( SİVAS ) -- Türkiye'nin en genç ve en ekonomik kayak merkezlerinden biri olan Yıldız Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak sezonu başladı SİVAS

- Türkiye'nin en genç ve en ekonomik kayak merkezlerinden biri olan Yıldız Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak sezonu başladı.
Sivas'ta geçtiğimiz günlerde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kent merkezine uzaklığı 58 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Dağında kar kalınlığı 80 santimetreyi buldu. Bölge de bulunan Yıldız Kış Sporları ve Turizm Merkezi sezona açıldı. Açılışı duyan kayak severler ve sporcular ise Yıldız Dağı'na koştu. Sporculardan, kayak sever vatandaşlara birçok kişiye ev sahipliği yapan kayak merkezinde renkli görüntüler oluştu. Kar üzerinde antrenman yapan sporcular ile kayak sever vatandaşlar doyasıya eğlendi. “En iyisi diyebilirim’’ Kayak yapmaya gelen vatandaşlar Oğuz Arslan, “Çok güzel bir yer. İlk defa geldim. Yıldız dağını duydum ama bu kadar iyi olduğunu düşünmüyordum. Genellikle Kartepe’ye gidiyorum. Orası gibi burası da. Tesisleri güzel. Kartepe’den daha iyi diyebilirim’’ dedi.
Minik kayakçı Efe Elvan Arslan ise, “Kaymaya geldik. Bizim bir grubumuz vardı ama biz şuan onlardan ayrıyız. İnşallah Türkiye’yi temsil edeceğiz. Bayağı ileriye gideceğimizi düşünüyoruz. Burada biraz kendimiz antrenman yapacağız. Eğleniyoruz, çok zevkli. Herkese tavsiye ederim’’ şeklinde konuştu.
(DK-GF-
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