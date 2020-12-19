Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kar esareti başladı

Kar esareti başladı

ekiplerin karla mücadelesi

Köy Yolları Karla Mücadele Beyaz Esaret Yağan Kar Yağışı 

-dozer çalışmalar
-detaylar

( ŞIRNAK -ÖZEL)- Şırnak’ta ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor ŞIRNAK

- Şırnak’ta kar yağışının ardından beyaz esaret başladı, karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kapanan yollar ekipler tarafından dozerle açıldı. Kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Beytüşşebap kaymakamlığına bağlı ilçe özel idare ve köylere hizmet götürme birliği ekipleri dozer ve kepçelerle yol açma çalışmalarına devam ediyor. Yüksek rakımlı Yeşilöz köyü ve Tuzluca köyü yolunu açma çalışmaları devam ediyor. 3 bin rakımlı yayla ve köylerde yaşayan vatandaşların yollarını açmak için mücadele veren ekiplerin 2 metreye yakın karın yağdığı bölgelerde yolu açma çalışmaları devam ediyor. Özel idare saha şefi Cihat Akdağ çalışmaların kış boyunca devam edeceğini belirtti.
Akdağ, "İlçemize bağlı 30 köy var. Kaymakamımız Hasan Meşeli talimatları doğrultusunda kar nedeniyle kapalı olan köy yollarını ekip arkadaşlarımızla beraber açtık. Şimdi kapalı hiçbir köy yolumuz yok. Bu yıl geçen yıllarda olduğu gibi ekiplerimiz yoğun bir mesai harcıyor. Allah’ın izniyle araçlarımızın bakımları yapılmış durumda karla mücadelemiz kış boyunca devam edecektir" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement