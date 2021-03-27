Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kar altındaki tabiat seyrine doyumsuz eşsiz manzara oluşturdu

Kar altındaki tabiat seyrine doyumsuz eşsiz manzara oluşturdu

Göl ve kar altında kalan ağaçlar ile doğadan farklı planlarda drone görüntüsü

Yarış İhlas Kamera Karahisar Yağan 

- Göl kenarına gelen vatandaşlar ile röp.

( AFYON KARAHİSAR - DRONE)- Havadan görüntülenen Erkmen Tabiat Parkı kar sonrası güzelliği ile görenleri adeta kendine hayran bıraktı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da yağış sonrası kar altında kalan ağaçlar ve doğa seyrine doyumsuz eşsiz bir manzara oluşturdu. Göl kenarındaki tabiat İhlas Haber Ajansı

kameramanları tarafından havadan drone ile görüntülendi. Afyonkarahisar şehir merkezine 5 kilometre mesafedeki toplam 516 dekar alana sahip Erkmen Tabiat Parkı yağan kar sonrası güzelliği ile görenleri adeta kendine hayran bıraktı. Gölet çevresinde kar altında kalan ve çoğunluğu çam olan ağaçlar görüntüsü ile kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kar altındaki doğa 4 mevsim eşsiz güzellikte olduğunu bir kez daha gösterdi. Bahar ayında olunması rağmen yağan kar sonrası ortaya çıkan manzarayı görenler ise ‘tabiat harikası’ yorumunda bulundu. Seyrine doyumsuz manzarayı kaçırmak istemeyen bazı vatandaşlar gölet ve çevresine akın ederken özellikle fotoğraf meraklıları manzarayı kaçırmamak için adeta bir birleri ile yarıştı. Erkmen Tabiat Parkı’nın kar altındaki görüntüsünü İHA kameramanları drone ile havadan görüntüledi. Göl kenarına gelen vatandaşlar ise herkesi seyrine doyumsuz bu manzarayı kaçırmamak için Erkmen Tabiat Parkına davet etti. (GC-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
İHA Objektiflerinden Fotoğraflarla 2014İHA Objektiflerinden Fotoğraflarla 2014
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement