Kar altındaki tabiat seyrine doyumsuz eşsiz manzara oluşturdu

- Göl kenarına gelen vatandaşlar ile röp.



( AFYON KARAHİSAR - DRONE)- Havadan görüntülenen Erkmen Tabiat Parkı kar sonrası güzelliği ile görenleri adeta kendine hayran bıraktı AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’da yağış sonrası kar altında kalan ağaçlar ve doğa seyrine doyumsuz eşsiz bir manzara oluşturdu. Göl kenarındaki tabiat İhlas Haber Ajansı



kameramanları tarafından havadan drone ile görüntülendi. Afyonkarahisar şehir merkezine 5 kilometre mesafedeki toplam 516 dekar alana sahip Erkmen Tabiat Parkı yağan kar sonrası güzelliği ile görenleri adeta kendine hayran bıraktı. Gölet çevresinde kar altında kalan ve çoğunluğu çam olan ağaçlar görüntüsü ile kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kar altındaki doğa 4 mevsim eşsiz güzellikte olduğunu bir kez daha gösterdi. Bahar ayında olunması rağmen yağan kar sonrası ortaya çıkan manzarayı görenler ise ‘tabiat harikası’ yorumunda bulundu. Seyrine doyumsuz manzarayı kaçırmak istemeyen bazı vatandaşlar gölet ve çevresine akın ederken özellikle fotoğraf meraklıları manzarayı kaçırmamak için adeta bir birleri ile yarıştı. Erkmen Tabiat Parkı’nın kar altındaki görüntüsünü İHA kameramanları drone ile havadan görüntüledi. Göl kenarına gelen vatandaşlar ise herkesi seyrine doyumsuz bu manzarayı kaçırmamak için Erkmen Tabiat Parkına davet etti. (GC-Y)



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