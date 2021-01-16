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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kar 144 köy yolunu ulaşıma kapattı

Kar 144 köy yolunu ulaşıma kapattı

Karayolları ekibi

Karayolları Kar Kalınlığı Bild Köy Yolları Kar Yağışı 

-İl özel idaresi ekibinin kapanan köy yollarını açması

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 144 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli-Elazığ ve Tunceli-Erzincan karayolunda olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerin sürekli görevde olduğu bildirildi.
Kentte 2 gündür etkili kar yağışı etkili oluyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 50 santimetreye yaklaştı. Kar nedeniyle merkeze bağlı 10, ilçelerden Pülümür’de 40, Ovacık’ta 32, Hozat’ta 22, Nazımiye’de 21, Mazgirt’te 13 ve Çemişgezek'te 6 olmak üzere toplam 144 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi’ne bağlı çok sayıda ekip kapanan karayollarını ulaşıma açmak için aralıksız çalışma yapmaya başladı.
Tunceli-Elazığ ve Tunceli-Erzincan karayolunda yoğun yağış ve tipi nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandığı bildirilirken, ekiplerinde görevde olduğu aktarıldı. Öteyandan Erzincan il sınırı ile Tunceli’nin Pülümür İlçe merkezi arasında tır ve kamyon geçişlerine ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.
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