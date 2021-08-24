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Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze: 15 yıldır bebek gibi bakıyor
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze: 15 yıldır bebek gibi bakıyor

Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze: 15 yıldır bebek gibi bakıyor

Zekiye Artut'un kaplumbağalarını sevmesi ve yürütmesi. Kaplumbağalara salatalık doğrayıp yedirmesi. Bahçesinden görüntü. İlçeden görüntü. Artut ve kızıyla röportajlar.

( AMASYA ) - Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze AMASYA

Bebek Kaplumbağa Terbiyecisi Irak 


- Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Zekiye Artut, evinde 15 yıldır beslediği kaplumbağasının yanı sıra 2 kaplumbağaya daha yuvasını açtı. Kaplumbağaların ikisine bahçede, birine ise henüz küçük olduğu için evinde bakan evli ve 4 çocuk annesi Artut, “15 yıldır baktığım bir kaplumbağam vardı. Şimdi 3 tane oldu. Birini çocuklar getirdi. Diğerini ise kapıya bırakmışlar. Kıyamadım, eve aldım” dedi.
Bahçesini sıra dışı dostluk kurup yavruları gibi sevdiği sevimli kaplumbağalara tahsis eden Artut, “Bana yükleri yok. Onlara ölene kadar bakacağım” diye konuştu.
Annesinin kaplumbağaları diktiği sebzelerle beslemeye çalıştığını anlatan kızı Aynur Kara da, “Annem tam bir kaplumbağa terbiyecisi oldu. Onlarla yatıyor, onlarla kalkıyor. Kapımıza kaplumbağa bırakanlara da sesleniyorum. 3 kaplumbağamız oldu. Daha bırakmayın” şeklinde konuştu.
(MÇ-SLH-
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