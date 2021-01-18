Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kapanan köy yolları bir bir açılıyor

Kapanan köy yolları bir bir açılıyor

-Kapanan yolların temizlenme çalışmaları detay

Köy Yolları Karla Mücadele Kar Yağışı 

--Çalışmaların havadan görüntülenmesi
--Vatandaş röp
--muhtar röp
--Karla mücadele ekibi personeli röp

( SİVAS - DRONE)- Sivas’ta aralıklarla devam eden kar yağışının ardından ekipler kapalı olan köy ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor SİVAS

- Sivas’ta aralıklarla devam eden kar yağışının ardından ekipler kapalı olan köy ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sivas’ta aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışının ardından ekipler kapalı olan köy ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sivas'ta kar yağışı nedeni ile bin 682 köy ve mezra yolundan 461’i araç ulaşımına kapanmıştı. İl genelinde kapalı olan 742 köy ve mezra yolu Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri ekipleri tarafından başlatılan karla mücadele çalışmaları kapsamında ulaşıma açıldı. Sivas merkeze bağlı Çeltek köyünün yollarını açmak için yapılan karla mücadele çalışması havadan görüntülendi. Vatandaşlar köy yollarının açılmasından dolayı memnun olduklarını dile getirdi. Çalışmalar hızla sürüyor Ömer Ceyhan, “Şu an gördüğüm kadarıyla durum çok güzel. Sivas’tan buraya kadar yol çok iyiydi. Bu yollar zamanında bu şekilde olmazdı. Şuan çalışmalar çok iyi. Bütün yollar açık’’ dedi.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekibinden Enes Soylu ise, “ Sivas İL Özel İdaresi ekibi olarak gece gündüz demeden 7/24 kontak kapatmadan çalışmalarımız hızla sürmektedir. Gece gündüz demeden hastalarımızın naklini gerçekleştiriyoruz’’ ifadelerini kullandı. Çeltek köyü Muhtarı kar nedeniyle kapanan köy yollarının tekrardan açılmasından memnun olduklarını dile getirdi. (OE-GF-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı