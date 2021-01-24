Kahvesini yudumlayıp buz gibi suya atladı

-Kahvesini yudumlayıp köpeğini okşaması

-Buz gibi suya girip yüzmesi



( KARABÜK ) KARABÜK



- Karabük’te soğuk havaya rağmen bir kişi kahvesini yudumlayarak buz gibi suya atlayarak yüzdü. Yenice ilçesine bağlı Kızılkaya bölgesinde kamp kuran İbrahim Yücel isimli genç sıfırın altında - 10 derece sıcaklığı bulunan buz gibi suya atlayarak yüzdü. Şelalenin yanına kurduğu masada oturan genç kahvesini yudumladıktan sonra üzerindeki bornozunu çıkararak kendini buz gibi su atarak yüzdü. O anları ise yanındaki arkadaşı videoya çekerek kayda aldı.



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