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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kahvesini yudumlayıp buz gibi suya atladı

Kahvesini yudumlayıp buz gibi suya atladı

Gencin masada oturması

Yüzme Asad Gesi Turan Genç 

-Kahvesini yudumlayıp köpeğini okşaması
-Buz gibi suya girip yüzmesi

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te soğuk havaya rağmen bir kişi kahvesini yudumlayarak buz gibi suya atlayarak yüzdü. Yenice ilçesine bağlı Kızılkaya bölgesinde kamp kuran İbrahim Yücel isimli genç sıfırın altında - 10 derece sıcaklığı bulunan buz gibi suya atlayarak yüzdü. Şelalenin yanına kurduğu masada oturan genç kahvesini yudumladıktan sonra üzerindeki bornozunu çıkararak kendini buz gibi su atarak yüzdü. O anları ise yanındaki arkadaşı videoya çekerek kayda aldı.
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