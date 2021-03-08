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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kahramanmaraşlı fedakar anne doğuştan engelli 3 evladına yıllardır bebek gibi bakıyor

Kahramanmaraşlı fedakar anne doğuştan engelli 3 evladına yıllardır bebek gibi bakıyor

- Anne Asiye Köse'nin yaşadığı evin önünü süpürmesi - Anne Asiye Köse'nin çocuklarıyla ilgilenmesi - Anne Asiye Köse'nin konuşması - Tüm zorluklar göğüs geren anne Asiye Köse: - "Üç engelli evladım var ve tüm varlığımı onlara adadım. Onlar için gece gündüz uyumadım. Yaklaşık 45 yıldır gece gündüz çocuklarımın hizmetindeyim. Allah razı olsun devletimiz bizleri yalnız bırakmıyor"KAHRAMANMARAŞ (AA) - ALİ ÇAKMAK - Kahramanmaraş 'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Asiye Köse, bir başına yaşları 45, 35 ve 20 olan doğuştan engelli 3 çocuğuna bebek gibi bakıyor.Gaziler Mahallesi'ndeki evinde engelli çocuklarıyla yaşayan anne Asiye Köse, aldığı evde bakım maaşıyla hayata tutunmaya çalışıyor.Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin yaklaşık 20 yıl önce evi terk edip Bursa'ya yerleştiğini söyledi.

Zihinsel engelli 45 yaşındaki Yasemin, bedensel engelli 35 yaşındaki Servet ve 20 yaşındaki Özge ile zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini belirten Köse, yaşadığı tüm zorlukların üstesinden gelmeye çalıştığını ifade etti.
Hayatını engelli çocuklarına adadığını, onlara bir bebek gibi baktığını vurgulayan Köse, şöyle devam etti:"Yaşları 45, 35 ve 20 olan ikisi kız üç evladımla kirada yaşıyorum. Babaları 20 yıl önce beni ve çocukları terk edip gitti. Aldığımız bakım ücretiyle geçinmeye çalışıyoruz. Tüm zorluklara bu şekilde göğüs germeye çalışıyoruz. Tüm dünya kadınlarına sesleniyorum elinizdeki her şeyin kıymetini bilin. Üç engelli evladım var ve tüm varlığımı onlara adadım. Onlar için gece gündüz uyumadım. Yaklaşık 45 yıldır gece gündüz çocuklarımın hizmetindeyim. Allah razı olsun devletimiz bizleri yalnız bırakmıyor."Anne Köse, geçimlerini yardımların dışında evde bakım maaşıyla sağladıklarını anımsatarak, "Eğer o da olmasaydı şimdi durumumuz çok daha kötü olabilirdi." dedi.
Yardıma muhtaç olduklarını dile getiren Köse, komşularının yanı sıra İlçe Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ve Belediye Başkanı Osman Okumuş'un da sıkıntılarıyla yakından ilgilendiğini sözlerine ekledi.

Engelli Çocuk Yaşam Mücadelesi Muhabir Bedensel Engelli Doğuş 

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