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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta sümbüller vadiyi süsledi

Kahramanmaraş’ta sümbüller vadiyi süsledi

Vadiden detaylar

Ziyaretçiler 

-Sümbüllerden detaylar
-Çocukların çiçek toplaması
-Akarsular ve çiçeklerden detaylar
-sümbül

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta 5 bin dekarlık alanı kaplayan sümbüller kartpostallık görüntüler oluşturdu.Onikişubat ilçesi Çukurhisar Mahallesi'nde binlerce dekarlık alanda çiçek açan sümbüller görsel şölen sunuyor. Kokusuyla ziyaretçilerini mest eden sümbül çiçekleri, 3 aylık ömürlerinde bulundukları bölgeye onlarca turist çekiyor.Geçen yıl vadinin büyük bölümünü kaplayan su ve doğa sümbülleri, bu yıl da vadiyi rengarenk yaptı. Yaklaşık 10 kilometrelik alana yayılan sümbülleri fotoğraf sanatçıları da görüntülerken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
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