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Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar yurt binasının çatısını uçurdu
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar yurt binasının çatısını uçurdu

Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar yurt binasının çatısını uçurdu

Binadan detaylar

Güvenlik Önlemi Nadan Şiddetli Rüzgar 

-Çatı kısmı ve binanın üstünden planlar
-Yerden planlar ve yerdeki parçalar
-Zarar gören otomobiller

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta şiddetli rüzgar öğrenci yurdu olarak kullanılan bir binanın çatısını uçurdu. Dulkadiroğlu İlçesi Şeyh Adil Mahallesi’nde akşam saatlerinde etkili olan rüzgar, 9 katlı bir öğrenci yurdunun çatı kısmını uçurdu. Binanın çatısından uçan parçalar park halinde 3 otomobili ile aynı bölgedeki çocuk oyun parkını üzerine düştü. Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasarın oluştuğu öğrenildi. Olayla ilgili güvenlik önlemi alan ekiplerin çalışması sürüyor.
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