Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar yurt binasının çatısını uçurdu

-Çatı kısmı ve binanın üstünden planlar

-Yerden planlar ve yerdeki parçalar

-Zarar gören otomobiller



( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta şiddetli rüzgar öğrenci yurdu olarak kullanılan bir binanın çatısını uçurdu. Dulkadiroğlu İlçesi Şeyh Adil Mahallesi’nde akşam saatlerinde etkili olan rüzgar, 9 katlı bir öğrenci yurdunun çatı kısmını uçurdu. Binanın çatısından uçan parçalar park halinde 3 otomobili ile aynı bölgedeki çocuk oyun parkını üzerine düştü. Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasarın oluştuğu öğrenildi. Olayla ilgili güvenlik önlemi alan ekiplerin çalışması sürüyor.

