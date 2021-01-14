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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta mevsimin ilk karı yağdı

Kahramanmaraş’ta mevsimin ilk karı yağdı

Kar yağışından genel detaylar

Kar Kalınlığı Kış Turizmi Kayak Merkezi Büyükşehir Belediyesi Kar Yağışı 

-Bölgeden yakın ve uzak planlar
-Kar temizleme araçları
-Tesislerden detayalar
-Röportaj

( KAHRAMANMARAŞ )- Gece geç saatlerde başlayan kar nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’a 2021 yılını ilk karı yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Dulkadiroğlu ilçesindeki Yedikuyular mevkisi ve bölgedeki kayak merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Bölgede kar yağışı sabahın erken saatlerine kadar devam ederken, güzergahtaki kapanan yollar büyükşehir belediyesi ekiplerince açıldı. Özellikle kış turizminin bulunduğu kayak merkezi misafirlerini ağırlamaya hazır hale geldi. Ahir Dağı'nın kuzey kesimleri ile Yedikuyular bölgesindeki kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreye ulaştı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede jandarma ekipleri sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı. Vatandaşlardan bazıları da karla kaplanan bölgede kartopu oynayıp karın keyfini çıkardı.
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