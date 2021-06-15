Kahramanmaraş'ta her köşe başında çeşme var

-Akarsular, barajlar ve göletlerden detaylar

--aktüel-

-Akan sulardan planlar

-Çeşmelerden detaylar

-Su içen vatandaşlar planları ve kalabalık insanlar

-Röportajlar



( KAHRAMANMARAŞ )- Kentte Acemli, Galip Paşa, Salih Ağa, Nuh, Süleymanlı, Uyuz Pınarı ve Şeyh Adil çeşmeleri yıllardır akmaya devam ediyor KAHRAMANMARAŞ



- Su potansiyeli açısından Türkiye’de ilk sıralarda yer alan Kahramanmaraş’ta zengin su kaynaklarının yanı sıra kentin birçok noktasındaki çeşmelerden de su akıntısı eksik olmuyor.İnsanoğlu için büyük önem taşıyan çok sayıdaki nehir ve yer altı su kaynaklarının bulunduğu Kahramanmaraş, su potansiyeli açısından ülkede önemli bir konuma sahip.Mezopotamya ve Anadolu kültür havzaları arasında özel bir konumda olan kent zengin akarsuları, baraj göletleri ve kaynak suları ile ilgi çekiyor. Kilometreye düşen su kaynakları bakımından Türkiye'de birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer alan kentte, en önemli su havzalarından biri olan Ceyhan Nehri de bu kentten çıkıyor.Kahramanmaraş, barajlarıyla da dikkati çekerken, Türkiye'nin sayılı barajlarından olan Sır, Menzelet, Kılavuzlu, Ayvalı, Kartalkaya barajları da il sınırları içerisinde bulunuyor. Farklı coğrafi özelliği konumunda barındıran kentte, birçok nokta da ise çeşme bulunuyor. Özellikle şehir merkezinin her köşesinde yer alan çeşmelerden vatandaşlar ücretsiz olarak su ihtiyacını karşılayabiliyor. Sıcak yaz günlerinde çeşmelerden bolca tüketilen su hem soğuk, hem de kaynak su olması nedeniyle sağlık açısından faydalı olduğu söyleniyor.Şehir merkezindeki vatandaşların çoğunluğu hazır su kullanmak yerine, içme suyu ihtiyacını köşe başlarında bulunan çeşmelerden ücretsiz olarak karşılayabiliyor.Kahramanmaraş’ın sularının ferah olduğunu ifade eden Cuma Aktaş, “Kahramanmaraş’a gezmeye geldik. Suları, ormanı ve tarihi ile ünlü bir kent. Sularımız çok güzel kentin farklı yerlerinden akan sular ferah ve insanların tatmasını isterim” dedi.

Sedat Adanır isimli bir vatandaş ise “Kahramanmaraş su ve çeşme konusunda hassastır. Türkiye’nin neresine gidersen git şu suyu bulamazsın. Bu su kent merkezinde Pınarbaşı mevkii var oradan gelir ve buz gibidir” dedi.

Bir başka vatandaş ise “Suyumuz çok şükür çok güzel ve kalitelidir. Ücret olayı da yok yani Kahramanmaraş’ın 4’te 3’ü sudur. Soğuk ve güzel memnunuz” dedi.



