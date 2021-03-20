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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta çiftçilerin bağ budama telaşı başladı

Kahramanmaraş’ta çiftçilerin bağ budama telaşı başladı

Bağ ve bahçelerden genel detaylar

Uttu Üzüm Bağı Güneşli Hava Güneşli 

-Bağ budayan çiftçiler
-Yakın planda üzüm dallarının budanması
-Karasaban ile tarla sürme detayları
-Çiftçilerle röportajlar

( KAHRAMANMARAŞ ) - KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta çiftçiler cemrenin düşmesiyle üzüm bağlarında budama işi için yoğun bir çalışma temposunun içine girdiler. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Onikişubat ilçesinde çiftçiler, toprağı işlemeye ve bağlarını budamaya başladı.
Çok sayıda üzüm çeşidi ve bağın bulunduğu bölgede çiftçiler, bağların yolunu tuttu. Sabahın ilk ışıklarıyla bağa giren çiftçiler, akşama değin bağ budayıp traktörün giremediği arazileri kara sabanla sürerek hazırlık yapıyorlar. Yılın ocak ve şubat aylarından itibaren etkili olan yağmur ve kar yağışlarının ardından güneşli havaları fırsat bilen çiftçiler arazilere çıkmaya başladı.
Bağ budama mevsimi olması nedeniyle, vatandaşlar üzüm bağında asmaları budamaya başladı.
Çiftçiler, budama mevsiminde aynı zamanda üzüm asması dikimi de yapıyor. Budama ve sürüm ile verim yüzde 50 artıyor. Kahramanmaraş, bağcılık alanında önemli bir üretim miktarına sahip. Önemli üretici iller arasında 9. sırada yer alan kentte, geçen yıl üzüm üretim miktarı 85 bin ton civarındaydı. Üretiminin yüzde 74,08’ini sofralık-çekirdekli ve yüzde 25,50’ini ise kurutmalık-çekirdekli üzümler oluşturuyor. Kahramanmaraş genelinde 155 bin dekarlık alanda üzüm üretimi yapılıyor. Uçsuz bucaksız arazilerde severek bağ budayan çiftçiler, bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur anlayışıyla çalışıyorlar. (HLL-
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