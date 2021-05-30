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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta çaylar 'siyah' akıyor

Kahramanmaraş'ta çaylar 'siyah' akıyor

-drone-

Çevre Kirliliği Fabrika Akalan Aktüel Irak 

-Karaçay, Aksu ve Sır Barajı
-Barajdaki temiz su ve siyah su
--aktüel-
-Kirli akan sudan genel detaylar
-Mahallelinin isyan detayları
-Röportajlar

( KAHRAMANMARAŞ -DRONE) Kahramanmaraş'ta çaylar "siyah" akıyor- Kirli su ve pis koku nedeniyle vatandaşlar evlerinde oturamaz hale geldiklerini belirterek, soruna çözüm bulunmasını istedi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bazı tekstil fabrikalarının atık sularının çevre kirliliğine neden olduğu bildirildi.
Dulkadiroğlu ilçesindeki fabrikalardan bırakıldığı iddia edilen kirli su, Osmanbey, Sümer ve Aksu mahallelerinden geçen Erkenez (Karaçay) Çay ile Aksu Çayı ile Sır Barajı’na ulaşıyor. Sır Barajı’nda kaydedilen görüntüde, siyah suyun temiz suya karıştığı görülüyor. Fabrikalardan akan kirli su nedeniyle insanların hastalığa yakalandığını söyleyen mahalle sakinleri, suyun hem kirli, hem de koktuğunu belirterek yetkililerin önlem almasını istedi. Bronşit hastası olduğunu söyleyen mahalle sakini Ali Gelebek, “Bu su simsiyah fabrikalardan geliyor. Birçok alanda bu suyun gideri için borular döşendi. Ancak bu bölgeye döşenmedi. Ne yapmamız lazım evde durulmuyor. Bu koku çok uzaklara kadar gidiyor” dedi.
Kirli suyun bölgede 20 yıldır aktığını söyleyen İbrahim Göğebakan, “Birçok fabrikanın kimyasal atıkları buradan akıyor. Çocuklar hasta oluyor” dedi.
Zekiye Göğebakan ise, “Evimize misafir alamıyoruz, temizlik yapsak da hepsi boşa gidiyor. Akşam oturup çay içemiyoruz” dedi.

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