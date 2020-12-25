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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ın kış turizmi merkezinde alt ve üst yapı çalışmaları

Kahramanmaraş'ın kış turizmi merkezinde alt ve üst yapı çalışmaları

iş makinalarından detaylar

Güzergah Kış Turizmi Kayak Merkezi Kuyular 

-yol yapım çalışmaları planlar
-ekiplerden yakın ve uzak planlar

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kış sezonu öncesi Yedikuyular mevkiinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, Ahır Dağı’nda kış turizminin yeni adresi Yedikuyular kayak merkezinde hummalı şekilde çalışmasını sürdürüyor. Bölgede ticari ve turistik faaliyetinin artması için bedestek ve çevresinde çalışmalarını sürdüren ekipler, özellikle yeni yol güzergahlarında konforlu sürüş yaşatacak. (HLL-
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