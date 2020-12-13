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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Gönüllüler, ihtiyaç sahibi ailenin evini onardı

KAHRAMANMARAŞ - Gönüllüler, ihtiyaç sahibi ailenin evini onardı

- Evin onarımdan önceki hali - Onarım sonrası evin yeni görüntüsüKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta Umut Elleri Derneği gönüllüleri ihtiyaç sahibi ailenin evini onardı. Kahramanmaraş 'ta gönüllülerden oluşan Umut Elleri Derneği, "Yeni yuvam" projesiyle ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşuyor. Proje kapsamında, belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin ev ihtiyaçlarını karşılayıp gerektiğinde tadilat işlemleri gerçekleştiriliyor.Türkoğlu ilçesine bağlı Doluca köyünde 4 çocuklu bir ailenin evini onarmak için harekete geçen gönüllüler, bir hafta içerisinde evin içini ve dışını onararak aileye destek sağladı.Dernek adına konuşan Büşra Şen, çok kısa bir zamanda gönüllülerin desteğiyle evin dış cephesini, odalarını ve eşyalarını yenileyerek, aile için evi daha yaşanılabilir bir hale getirdiklerini belirtti.
Derneklerinde gönüllülük esasına dayalı olarak, iyilik yapmak isteyen herkesin bulunduğunu ifade eden Şen, "Doluca'da kendi halinde, samimi, kazancını çocuklarının eğitimi için harcayan bir baba ile tanıştık. Bu güzel ailenin yaşadıkları evde genel olarak ciddi bir bakıma ihtiyaç vardı. Herkesin bir ucundan tuttuğu projemizin arka planında görünmeyen bir sürü güzel kalpler var." diye konuştu.

Kazancı Uttu Harekete Geç 

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