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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Kafasına kova sıkışan kediyi kurtarmak için seferber oldular

Kafasına kova sıkışan kediyi kurtarmak için seferber oldular

kedinin kafasına sıkışan kovanın çıkarılma anı

Duyarsızlaşma Genç Kız Efes Harekete Geç Göreme 

-röportaj
-kediyi kurtaran genç kız kedi sevme

( BARTIN ) - BARTIN

- Bartın’da kafasına yoğurt kovası sıkışan ve hareket etmekte zorlanan kediyi kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Dakikalar süren uğraşlar sonucu kafasına sıkışan kova güçlükle çıkarılan kedi özgürlüğüne kavuşturuldu. Bartın’ın Tarlaağzı köyünde vatandaşlar tarafından başına kova sıkışmış halde bulunan kedi dakikalar süren uğraşlar sonucu özgürlüğüne kavuşturuldu. Evinden bahçeye gitmek üzere yola çıkan ve bu sırada çevreden gelen kedi sesini duyan Yasemin Günay sesin geldiği yöne yöneldi. Başına kova sıkışmış kediyi gören Günay, kediyi kurtarıp özgürlüğüne kavuşturmak için harekete geçti. Kafasındaki kova nedeniyle çevresini göremeyen, yürümekte zorlanan ve yorgun düşmüş olduğu gözlenen kedinin başına sıkışan kova Günay ve yeğeninin dakikalar süren uğraşları ile çıkarılabildi. Başındaki kovanın çıkarılmasıyla özgürlüğüne kavuşan kedi hızla uzaklaştı. Başına sıkışan kovanın çıkarılmaması durumunda kedinin nefessizlik ya da açlıktan ölebileceğini söyleyen Günay, “Bahçedeki işlerimizi halletmek için bahçeye gidiyorduk. O sırada ağlayan bir kedi sesi duyduk. O yöne gittiğimizde kedinin kafasına kova bidonunun geçtiğini gördük. Kediyi o anda kurtarmak zorundaydık. Çünkü açlıktan ya da nefessizlikten ölebilirdi. Bizde bir bez yardımıyla kediyi tutup kafasındaki kovayı çektik. İnsanların çevreye karşı bu kadar duyarsızlaşması gerçekten başka canlılara da zarar veriyor. Bence çevremizdeki diğer canlıları düşünüp bu şekilde doğaya zarar vermememiz gerekiyor.” Dedi. (BB-YE
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