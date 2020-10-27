Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Kadim payitaht şehirde gün batımı mest etti

Kadim payitaht şehirde gün batımı mest etti

Edirne'de gün batımı

Gökyüzü Başkent Nostalji Sonbahar 

-drone görüntüleri

( EDİRNE - DRONE)- Kentin simge noktalarında kartpostallık görüntüler oluştu EDİRNE

- Osmanlı’nın kadim başkenti Edirne’de, sonbahar mevsiminde yaşanan gün batımı mest etti. Tarihi şehrin taş köprülerinde ve simge noktalarında gökyüzünün kızıla çalması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Floransa’dan sonra metrekare başına en fazla tarihi eserin düştüğü, bir açık hava müzesi olan kadim başkentte, güneş nazlı nazlı batıyor. Meriç Nehri üzerinde bulunan taş gerdanlık köprü ile gün batımı doyumsuz bir seyir zevki alırken, şimdilerde Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılan eski tren garı ise izleyenleri tarihi bir nostaljik yolculuğa çıkarıyor. Payitaht şehir Edirne’de, dönemim Osmanlı sultanlarının da Meriç Köprüsü’ne gelerek, seyir terası bölümünden, bu eşsiz gün batımını izlediği de tarihi kaynaklarda sıkça bahsediliyor. (KU-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Tarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyorTarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyor
Iğdır'da kayısı bahçelerinde sonbaharIğdır'da kayısı bahçelerinde sonbahar
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı