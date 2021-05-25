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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Jandarmanın kuruluş yıl dönümü anısına 182 fidan dikildi

Jandarmanın kuruluş yıl dönümü anısına 182 fidan dikildi

-Fidan dikiminden görüntü

Gaziler Şehit Yakınları Jandarma Emniyet Teşkilatı Kuruluş Yıldönümü 

--Vali Hüseyin Öner'in konuşması
-DETAYLAR

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan’da jandarmanın 182'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşunun 182'inci yıl dönümü için merkeze bağlı Göle ilçe yolu üzerinde bulunan jandarma hatıra ormanında ağaç dikimi yapıldı. Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Belediye Başkan vekili Kemal Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Ardahan İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, komutanlar, şehit yakınları ve gaziler katıldı.
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, ’’Jandarma teşkilatımızın 182’inci kuruluş yıldönümüne ithafen 182 adet fidanı toprakla buluşturduk. Jandarma ve emniyet teşkilatımız hem çeşitli güvenlik hizmetlerini ifa etmekte hem de çevre koruma ve değişik benzeri hizmetleri başarıyla icra etmektedir. Ağaçlandırma faaliyeti de bu çerçevede gerçekleştirildi.
Jandarma teşkilatına nice başarılı yıllar diliyorum. Burada diktiğimiz ağaçlar da inşallah Ardahan’daki orman varlığına katkı yapacak’’ şeklinde konuştu.
(OY-
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