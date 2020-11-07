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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Jandarmadan yaralı dağ keçisine şevkat eli - ERZİNCAN

Jandarmadan yaralı dağ keçisine şevkat eli - ERZİNCAN

- Yaralı yavru dağ keçisinin jandarma ekipleri tarafından su içirilmesi - Jandarma ekiplerinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri - Yaralı dağ keçisinin görüntüsüJandarmadan yaralı dağ keçisine şevkat eliERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da devriye görevi yapan jandarma ekipleri yaralı buldukları yavru dağ keçisini Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğüne teslim etti.Merkeze bağlı Kalecik köyü dağlık alanda devriye görevi yapan Erzincan Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler silahla vurulduğu tespit edilen yaralı yavru dağ keçisini araziden kucaklarında indirdi.Devriye araçlarının yanına getirilen yaralı keçiye su içirilip ilk kontrolleri yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Burada yapılacak ilk tedavi sonrası yaralı yavru dağ keçisi, Kars'taki Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine gönderileceği bildirildi.

Jandarma Keçi Dağ Keçisi Bulduk Trol 

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