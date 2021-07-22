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Jandarma ve orman muhafaza memurları vadilerde denetimlere başladı
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22 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Jandarma ve orman muhafaza memurları vadilerde denetimlere başladı

Jandarma ve orman muhafaza memurları vadilerde denetimlere başladı

Vatandaşlara uyarıda bulunan jandarma ekipleri

( TUNCELİ ) TUNCELİ

Vatandaşlık Jandarma Bild Memur 


- Tunceli’de jandarma ve orman muhafaza ekipleri Munzur ve Pülümür Vadilerinde denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde vadilerde ateşli piknik yapmak, kamp yapmak ve çadır kurmanın yasak olduğu vatandaşlara tebliğ ediliyor. Tunceli Valiliği’nin Ovacık ve Pülümür Vadileri’nde ateşli piknik, ateş yapmak, kamp yapmak ve çadır kurmak gibi etkinliklerin yasak olduğunu bildirmesinin ardından jandarma ve orman muhafaza memurları vadilerde denetimlerini arttırdı. Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Pülümür ve Ovacık vadileri boyunca jandarma ekipleri ve orman muhafaza ekipleri tarafından gerekli denetimlerin yapılmaya devam ettiği belirtilerek, “Doğayı korumak vatandaşlık görevlerimizdendir.Cezalardan sakınmak için değil, doğamızı korumak için lütfen kurallara uyalım” denildi. (ET-CK-
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