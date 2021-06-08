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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
İzmit Körfezi’nin altında ürperten görüntüler

İzmit Körfezi’nin altında ürperten görüntüler

-Ölü bulunan yengeç ve diğer deniz canlılarından görüntüler

Kamera Sivil Toplum Uttu Ölü Deniz Deniz Canlıları 

--Denizin dibindeki çöplerden görüntüler
--Denizi kaplayan salyadan su altı görüntüleri

( KOCAELİ - DRONE)- Deniz salyası ile kaplanan İzmit Körfezi’nin altını dalgıçlar görüntüledi- Salya altında ölen yengeç böyle görüntülendi KOCAELİ

- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, İzmit Körfezi’ni temizlemek için dalış yapan dalgıçların kameralarına yansıyan görüntüler korkuttu. Üzeri deniz salyası ile kaplanmış halde bulunan ölü deniz canlıları dikkat çekti. Marmara Denizi Acil Eylem Planı kapsamında başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında AFAD, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşları bünyesindeki dalgıçlar İzmit Körfezi’ne daldı. Denizin dibini temizleyen dalgıçların kameralarına yansıyan görüntüler ise korkuttu. Su altı kameralarına yansıyan görüntülerde, deniz canlılarının üzerlerinin deniz salyası ile kaplandığı görüldü.
Ölü bulunan deniz canlıları dikkat çekti Çok sayıda ölen deniz canlısını görüntüleyen dalgıçların kamerasına yansıyan bir görüntü de ise ölü olarak bulunan bir yengecin üzerinin tamamen salya ile kaplanmış olması dikkat çekti. Öte yandan, dalgıçlar tarafından çok sayıda lastik, alkol şişesi ve benzeri atıklar deniz dibinden karaya çıkartıldı. (MK-
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