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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon ceza
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon ceza

- Gemiden detaylar

Deniz Uçağı Yakıt Tankı Demirli İtalya İtalyan 

--detaylar

( KOCAELİ )- Yakıt tankından petrol denize sızdı, ekipler tespit etti, firmaya ceza yağdı KOCAELİ

- Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Ford limanında demirli İtalyan bandıralı Grande Portogallo isimli geminin deposundan denize yakıt sızdı. Gemiye 3 milyon 411 bin lira ceza kesilirken, körfezde ekipler temizlik çalışması başlattı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma ekipleri, gece saat 01.00'deki denetimleri sırasında İtalyan bandralı 'Grimaldi Lines' firmasına ait Ro-Ro gemisinin İzmit Körfezi'nde kirliliğe sebebiyet verdiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde, Gölcük ilçesindeki Ford Limanında bulunan geminin yakıt tankından, petrol türevi kimyevi madde taştığı belirlendi. Geminin bağlı bulunduğu Gölcük ilçesindeki liman etrafında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince güvenlik önlemleri alındı. Kirliliğin yayılmaması için gemi etrafında güvenlik bariyeri ve sosisleri çekildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince İzmit Körfezi'nde kirliliğe sebep olan İtalyan Bandıralı Grande Portogallo isimli gemiye 3 milyon 411 bin lira ceza kesildi. Sabah saatlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz uçağıyla yapılan denetimlerde ekiplerce alınan önlemlerle deniz yüzeyinin temizlediği ve petrol türevi kimyevi maddeden arındırıldığı gözlemlendi. (HFV-RFK
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