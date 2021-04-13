Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
İzmit Körfezi'nde yunuslardan görsel şölen

İzmit Körfezi'nde yunuslardan görsel şölen

Yunus balıklarından görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Yunuslar Yunus Balıkları 


- Kocaeli'de İzmit Körfezi’nde sahilin yanı başında avlanan yunus balıkları deniz yüzeyine çıkarak görsel şölen sundu. Balık popülasyonunun arttığı İzmit Körfezi, yunus balıklarının evi haline geldi. Son dönemlerde İzmit Körfezi’nde daha çok görülmeye başlayan yunus balıkları, son olarak İzmit ilçesinde sahilin yanı başında görsel şölen sundu. İzmit ilçesi Sakapark açıklarında avlanmaları sırasında deniz yüzeyine çıkan yunus balıkları, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement