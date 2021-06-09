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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İzmit Körfezi’nde deniz salyası ile mücadele devam ediyor

İzmit Körfezi’nde deniz salyası ile mücadele devam ediyor

-Deniz salyası temizleme çalışmalarından görüntüler

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

Gesi Trol 


- Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında İzmit Körfezi’nde deniz salyası ile mücadele ediyor. Çalışmalar kapsamında günde 2,5 ton deniz salyası toplanıyor. İzmit Körfezi’nde deniz salyası ile mücadele sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında İzmit Körfezi’nin yüzeyini kaplayan deniz salyası tabakları temizlenmeye devam ediyor. Kocaeli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmit Körfezi’nin birçok bölgesinde deniz yüzeyi temizleme araçları ile çalışmalar yürütülüyor. Yapılan çalışmalar ile günde ekipler yaklaşık 2,5 ton deniz salyası topluyor. Toplanan deniz salyaları arıtma tesislerinde bertaraf ediliyor. Yapılan çalışmalar kapsamında İzmit Körfezi’nde 200 tonun üzerinde deniz salyasının toplandığı belirtildi. (MK-
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