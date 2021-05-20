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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
İzmit Körfezi’nde 50 günde 150 ton deniz salyası toplandı

İzmit Körfezi’nde 50 günde 150 ton deniz salyası toplandı

Drone görüntüsü

Gesi Trol 

-Deniz salyasının toplanma anları
-Detaylar

( KOCAELİ -DRONE) KOCAELİ

- İzmit Körfezi’nde etkisini azaltan deniz salyasıyla mücadeleye kapsamında belediye ekiplerince deniz yüzeyinden 50 günde 150 ton deniz salyası toplandı. Mevsimsel nedenlerden dolayı İzmit Körfezi’nde görünen ve denizlerde balıkçılık faaliyetlerinin durmasına sebep olan deniz salyasıyla (müsilaj) mücadeleye devam ediyor. İzmit Körfezi’nde azalan, fakat yer yer görülen deniz salyaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla toplanıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri 50 günlük mücadelede 150 ton deniz salyası topladı. Deniz uçağıyla gözleniyor yakılarak bertaraf ediliyor Marmara Denizi genelinde balıkçıların avlanmalarını durduran deniz salyası, 50 gün önce İzmit Körfezi’nde görülmeye başladı.
Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışma kapsamında deniz denetim uçağı ile deniz salyasının etkili olduğu bölgeleri tespit ediliyor. Belirlenen noktalara deniz süpürgesi ve amfibik araç yönlendirilerek deniz salyaları toplanıyor. Denizden alınarak çuvallara doldurulan yapışkan madde, bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ’a yönlendiriliyor. 50 günde 150 ton deniz salyası toplandı Büyükşehir ekiplerince yapılan çalışma kapsamında 50 günde deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla toplam 150 ton deniz salyası toplandı. Ekipler, havadan yapılan denetimlerle, belirlenen bölgelerde deniz salyası ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
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