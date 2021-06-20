İzmir’in fil ailesi üçüncü yavrusuna kavuştu

-Park müdürü ile röportaj

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( İZMİR ) İZMİR



- İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan Doğal Yaşam Parkı’nda bir yavru fil daha dünyaya geldi. Begümcan ve Winner çiftinin 3. çocukları olan yavru filin doğumu büyük heyecan ve sevinçle karşılandı.İzmir'in Çiğli ilçesi Sasalı Mahallesi'nde bulunan Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil Begümcan ve Winner çifti üçüncü yavrularına kavuştu. Dünyada nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlar listesinde gösterilen Asya fillerinin sayısı böylece İzmir’de 5'e yükseldi. Yaklaşık 2 yıllık gebelik sürecinin ardından 25 yaşındaki Begümcan, 110 kilogramlık sağlıklı bir yavru dünyaya getirdi. Yavruya henüz bir isim verilmedi. Begümcan ve Winner çiftinin İzmir ve Deniz adında iki yavrusu daha var.“Şimdilik Doğal Yaşam Parkı'nın en yeni üyesi”Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, Begümcan'ın hamilelik sürecini uzun süredir takip ettiklerini belirterek, yeni yavrunun kendilerini çok heyecanlandırdığını söyledi.



Fil ailesinin yavruyu sahiplendiğini ifade eden Afşin, “Şimdilik Doğal Yaşam Parkı'nın en yeni üyesi. Günlerdir doğmasını bekliyorduk. Sonunda geldi. Çok sevimli ve hepimizi son derece mutlu etti. Yavrumuz sağlıklı ve oldukça hareketli. Bir süre içeride bakıldıktan sonra alana çıkarılacak. O zaman ziyaretçiler de yavruyu görebilecek” diye konuştu.



