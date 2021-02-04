İzmir’in barajlarında yağmur bereketi

--Tahtalı'dan drone görüntüsü

-- Tahtalı barajının kurak halinden arşiv



( İZMİR - DRONE)- Tahtalı Barajı’nda su seviyesi yükseldi- İzmir’in barajlarındaki su seviyesi, bir günde yükseldi- Tahtalı Barajı havadan görüntülendi İZMİR



- İzmir’de su seviyesi hızla düşen barajlar, son yağışlarla birlikte suyla doldu. Kentin en önemli barajlarından olan ve içme suyu ihtiyacının karşılandığı Tahtalı Barajı’nda, kuraklık nedeniyle 3 ay önce ortaya çıkan eski yerleşim kalıntılarının büyük bir kısmı yeniden sulara gömüldü. İzmir’deki barajların su seviyesi kuraklık ve bilinçsiz tüketim sonucu düşmüş, sular altında kalması gereken zemindeki toprak görünmeye başlamıştı. İzmir’in en önemli barajlarından Tahtalı Barajı’nda da, 3 ay önce eski yerleşim kalıntıları kuraklık nedeniyle ortaya çıkmıştı. Geçen günlerde İzmir’de meydana gelen kuvvetli sağanak yağışta, 2020 yılında yağan yağışların yüzde 18’i bir günde yağdı. 14 saatte ise metrekareye 142 kilogram yağış düştü. Barajlar bir günde doldu Yağışlarla birlikte Ürkmez Barajı yüzde 100 doldu; Tahtalı, Balçova, Güzelhisar ile Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarının su seviyesi de büyük oranda arttı. İzmir'in içme suyunun büyük bir kısmını sağlayan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi bir gün içinde yüzde 46,18'den 54,22’ye; Balçova Barajı'nın su seviyesi yüzde 70,86'dan 81,66'ya; Güzelhisar Barajı'nın su seviyesi yüzde 64,89'dan 75,08'e; Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nın su seviyesi ise yüzde 55,54'ten 70,27'ye çıktı. Tahtalı Barajı'nın su seviyesi 2019’da yüzde 65,29 iken 2020’de yüzde 36,04'e; Gördes Barajı'nın su seviyesi 2019’da yüzde 9,2 iken 2020’de yüzde 4,74'e; Ürkmez Barajı'nın su seviyesi 2019’da yüzde 52,38 iken 2020 yılında yüzde 29,61'e; Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nın su seviyesi 2019’da yüzde 49,34 iken 2020’de yüzde 13,36'ya düşmüştü. Tahtalı Barajı havadan görüntülendi, eski yerleşim yerleri tekrar sular altında Öte yandan Tahtalı Barajı havadan görüntülendi. 2020 yılının kasım ayında çekilen görüntülerde, eski yerleşim alanında bulunan cami tamamen ortaya çıkmış, sular altında kalması gereken yerlerde toprak görünmüştü. Son yağışlarla birlikte Tahtalı Barajı'nda bulunan camiinin büyük bir kısmının yeniden sular altında kaldığı görüldü.





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