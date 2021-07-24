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İZMİR - Gündoğdu Meydanı'nda sema gösterisi düzenlendi
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İZMİR - Gündoğdu Meydanı'nda sema gösterisi düzenlendi

İZMİR - Gündoğdu Meydanı'nda sema gösterisi düzenlendi

- İzmir Gündoğdu Meydanı'nda gün batımı - Tasavvuf Vakfı İzmir Temsilciliği semazenlerinin sema gösterisi İzmir Gündoğdu Meydanı'nda sema gösterisi düzenlendiİZMİR (AA) - Tasavvuf Vakfı İzmir Temsilciliği semazenleri, Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda gün batımı sırasında sema gösterisi düzenledi.
Vakfın İzmir Temsilcisi Mehmet Kuyucu, sema gösterisi öncesi yaptığı konuşmada, amaçlarının İzmir gençlerine faydalı olmak ve tasavvufu sevdirmek olduğunu belirtti.
İzmir Valiliğinin onayı ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin de desteği ile Gündoğdu Meydanı'nda Sema Zikri Şerifinde bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Kuyucu, " İzmir çok özgür bir şehir. İzmir Valiliğine ve Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz.Etkinliklerimize devam edeceğiz." dedi.
Sema gösterisi, gün batımı sırasında meydanda bulunan çok sayıda vatandaş tarafından ilgiyle izlendi.Semazenler, dualarla tamamladıkları gösterinin ardından meydandan ayrıldı.

Semazen Tasavvuf 

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