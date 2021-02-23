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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
İzmir’de ölü balıklar kıyıya vurdu

İzmir’de ölü balıklar kıyıya vurdu

-KARAYA VURAN BALIKLARDAN VE BALIKLARIN TEMİZLENMESİNDEN GÖRÜNTÜ

Gırgır Kaçak Akalan Zehirli Atık Ölü Balık 

--VATANDAŞLA RÖPORTAJ

( İZMİR ) - İZMİR

- İzmir’in Foça ilçesinde sahile vuran çok sayıda balık tedirginliğe neden oldu. Sahille vuran yavru balıklar, belediye temizlik ekibi tarafından toplandı. Yeni Foça Mahallesindeki plajda çok sayıda balığın kıyıya vurduğu görüldü.
Kıyıya vuran yavru balıkları gören vatandaşlar gördükleri manzara karşısında tedirgin oldu. Bazı vatandaşlar, zehirli atıkların balıkların ölümüne neden olduğunu iddia ederken, bazı vatandaşlar ise kaçak avlanmaya karşı yapılan denetimler sırasında yakalanmaktan korkan balıkçıların küçük olması sebebiyle yavru balıkları denize dökmüş olabileceğini iddia etti. Yeni Foça Mahallesinde yaşayan Mustafa Öngen, “Korona olduğu için yaz-kış buradayım. Fakat ilk defa böyle bir durum gördük. Tedirgin olduk. Buradaki çöpçülerin anlattığına göre ölenleri satamayacakları için gırgırlardan küçük balıkları denizlere atıyorlarmış. Böyle küçük küçük balıkları da tuttukları zaman balıkların da nesli tükeniyor" dedi.
Foça ilçesinde yaşayan Feyzi Bakaye isimli vatandaş da, balıkçı teknelerinin ağlarına takılan küçük balıkları denize atmaları nedeniyle karaya vurduklarını söyledi.

Bakaye, "Çoğu kopez balıklar. Ufak balıklar avlanma yasağının altındaki, normal santiminin altındaki balıklar. Ceza yememek için bunları temizliyorlar. Balıkları açıktan atıyorlar, poyrazla karaya geliyor. Bu olay zehirlenme değil, büyük balık kovalaması da değil. Sabah saatlerinde sahilin tamamında balıklar vardı. İnsanlar da ne olduğunu bilmediği için 'acaba sahilde zehirlenme mi var?' diye soruyorlar. Zehirlenme falan değil bu. Denizin dibini sıyırıyorlar başka da bir şey değil" diye konuştu.
(İHE-CA-
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