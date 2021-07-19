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İzmir'de içleri ısıtan görüntü...Yuva bozulmasın diye tahta ile önlem aldılar
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir'de içleri ısıtan görüntü...Yuva bozulmasın diye tahta ile önlem aldılar

İzmir'de içleri ısıtan görüntü...Yuva bozulmasın diye tahta ile önlem aldılar

Yuvadan ve kırlangıçlardan görüntü

İlham Altın Kahvehane Kırlangıç 

-Kahvehanede oturanlardan görüntü
-Kahve sahibinin konuşması

( İZMİR -ÖZEL) İZMİR

- İzmir’in Ödemiş ilçesinde bağlı Alaşarlı Mahallesinde bir kahvehanenin köşesine kırlangıçlar yuva yaptı. Kuş pisliklerinin üzerlerine gelmemesi için yuvanın altına bariyer yapan köylüler, “Kuşlar da hayatın bir parçası. Yaşadığımız alanları kirletebilirler ama onlarla yaşamasını bilmeliyiz” dedi.
İzmir’in Ödemiş ilçesindeki bir kahvehane, içleri ısıtan görüntülere sahne oldu. Kahvehanenin tavana yakın bir kısmına yuva yapan kırlangıçlar renkli görüntüler oluştururken, kahve müdavimleri de, kuş pislikleri üzerlerine gelmesin diye yuvanın altına bariyer yaptı. Kırsal Alaşarlı Mahallesinde kahvecilik yapan İlhami Bedir, “Yıllardır burada kahvecilik yaparım. Kırlangıçlar da kahve tavanımızın köşelerinde yuva kurarlar. Doğal olarak pislikleri de dökülür ve müşterilerimizi rahatsız eder. Yuvalarını bozmak yerine altlarına birer tahta yerleştirdik. Pislikleri burada birikiyor. Ara ara temizliyoruz. Böylece müşterilerimiz de rahatsız olmuyor” sözlerine yer verdi. Alaşarlı Mahallesi Muhtarı Saffet Çetin de, "Köy halkı olarak köy kahvesinde kırlangıçlarla iç içe yaşıyoruz. Onların varlığına alıştık, onlar da bizden rahatsız olmuyorlar” diye konuştu.

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