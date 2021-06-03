İzmir'de 55 kiloluk dev yayın balığı yakalandı



- İzmir'in Ödemiş ilçesinde amatör bir balıkçı, 2 metre 10 santim boyunda 55 kilo ağırlığında dev yayın balığı yakaladı. Dev yayın balığını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Ödemiş Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nda çavuş olarak görev yapan Semih Akçam, 1 Haziran akşamı mesai sonrası Ödemiş ilçesinde bulunan Gölcük Gölü'ne balık avına gitti. Paraşüt ipiyle yayın balığını yakalayan Akçam, uzun uğraşlar sonucu balığı yorarak karaya çıkarttı. Oltalarına takılan yayın balığının 2 metre 10 santimetre boyunda ve 55 kilogram ağırlığında olduğu fark eden Akçam, hem sevinç hem de şaşkınlık yaşadı. Balığın yakalanma anı, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. 15 yıldır bu amatör balık avcılığı yapan Akçam, “Her akşam çıkışında buraya gelerek günün ve işinin vermiş olduğu stresten uzak hem keyif hem spor yapıyorum. Bu balık ipimize dolanınca fark ettik ki oldukça büyük ve ağır bir balık. Çıkartmakta güçlük çektik ve karaya çıkınca boyutunu görünce şaşırdık. Gölcük'te ilk kez bu büyüklükte bir yayın balığı gördük" diye konuştu.

Öte yandan yakaladığı dev yayın balığını eşit parçalara bölen Semih Akçam, balığı ihtiyaç sahiplerine dağıttığını belirtti.

(AÇ-

