Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İzmir'de 55 kiloluk dev yayın balığı yakalandı

İzmir'de 55 kiloluk dev yayın balığı yakalandı

- Balığın yakalanma anı görüntüsü

( İZMİR ) İZMİR

Akalan Kamera Balık Avı Amatör Cep Telefonu 


- İzmir'in Ödemiş ilçesinde amatör bir balıkçı, 2 metre 10 santim boyunda 55 kilo ağırlığında dev yayın balığı yakaladı. Dev yayın balığını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Ödemiş Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nda çavuş olarak görev yapan Semih Akçam, 1 Haziran akşamı mesai sonrası Ödemiş ilçesinde bulunan Gölcük Gölü'ne balık avına gitti. Paraşüt ipiyle yayın balığını yakalayan Akçam, uzun uğraşlar sonucu balığı yorarak karaya çıkarttı. Oltalarına takılan yayın balığının 2 metre 10 santimetre boyunda ve 55 kilogram ağırlığında olduğu fark eden Akçam, hem sevinç hem de şaşkınlık yaşadı. Balığın yakalanma anı, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. 15 yıldır bu amatör balık avcılığı yapan Akçam, “Her akşam çıkışında buraya gelerek günün ve işinin vermiş olduğu stresten uzak hem keyif hem spor yapıyorum. Bu balık ipimize dolanınca fark ettik ki oldukça büyük ve ağır bir balık. Çıkartmakta güçlük çektik ve karaya çıkınca boyutunu görünce şaşırdık. Gölcük'te ilk kez bu büyüklükte bir yayın balığı gördük" diye konuştu.
Öte yandan yakaladığı dev yayın balığını eşit parçalara bölen Semih Akçam, balığı ihtiyaç sahiplerine dağıttığını belirtti.
(AÇ-
İlgili Foto Galeriler
Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü?Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü?
'Ekmeğimizi buzun altından çıkartıyoruz''Ekmeğimizi buzun altından çıkartıyoruz'
Menajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi TokatladıMenajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi Tokatladı
Oltaya 130 kiloluk orkinos takıldıOltaya 130 kiloluk orkinos takıldı
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Böyle Balık Avı Görülmedi!Böyle Balık Avı Görülmedi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement