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İZMİR - Beydağ'da 'Kızlar Genceri Bayramı' kutlandı
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22 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
İZMİR - Beydağ'da 'Kızlar Genceri Bayramı' kutlandı

İZMİR - Beydağ'da 'Kızlar Genceri Bayramı' kutlandı

İZMİR - Beydağ'da "Kızlar Genceri Bayramı" kutlandı - "Kızlar Genceri Bayramı" etkinlik alanı - Dönme dolap ve salıncağa bilenler - Yerel sanatçının saz çalıp türkü söylemesi - Beyköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Semerci'nin konuşması - Mahalle sakinleinden Azime Altınmakas'ın konuşmasıBeydağ'da "Kızlar Genceri Bayramı" kutlandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Beydağ ilçesinde geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle ilk kez yapılamadığı belirtilen 6 asırlık "Kızlar Genceri Bayramı" coşkuyla kutlandı.Beyköy Mahallesi'ndeki alanda geleneği yaşatmak isteyen yöre halkının katılımıyla yapılan etkinlikte gençler, gün boyu kurulan dönme dolap ve salıncaklara bindi. Yörede güne özel pazar da kuruldu.Beyköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Semerci, AA muhabirine, 6 asırdır mahallede, Kurban Bayramı'nın üçüncü günlerinin "Kızlar Genceri Bayramı" adı altında farklı bir etkinlikle kutlandığını söyledi.

Etkinliği geçen yıl gerçekleştiremedikleri için üzgün olduklarını aktaran Semerci, katılımcılara teşekkür etti.Mahallelilerden Azime Altınmakas ise bu geleneğin gelecek nesillere de aktarılmasını arzuladıklarını dile getirdi.

Koronavirüs Muhabir Altın Koronavirüs 

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