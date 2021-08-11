İtfaiyeden 4 saat süren yavru kedi kurtarma operasyonu

-Zeminde beton delen itfaiye erleri

-Spiral makinesi ile kesim

-Açılan delikten görülen ve miyavlayan kedi

-İtfaiye erinin delikten girmesi

-Yavru kedinin çıkartılması

-Yavru kedinin mırlama sesine kadının aynı sesle karşılık vermesi

-Kadınla röp.

-Başka bir kadının ekiplere teşekkür etmesi röp.



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 apartmanın arasından geçen eski kanalizasyon hattına düşen yavru kedi itfaiyenin 4 saatlik operasyonu sonucunda kurtarıldı. Erdemli Merkez Mahallesi'nde 2 aparmanın arasındaki eski kanalizasyon hattından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli İtfaiye gurup amirliği ekipleri önce kedinin yerini belirledi. Ardından da zorlu bir çalışma başlatıldı. Beton blokta delik açıldı Kanalizasyon çevresindeki beton blokta yaklaşık 4 saat süren çalışmayla itfaiye erinin girebileceği büyüklükte bir delik açıldı. 3 gün kaldığı kanalizasyonda korkup hırçınlaşan yavru kedi, açılan delikten içeri giren itfaiye eri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. İtfaiyenin yavru kediyi kurtarmasıyla mahalle sakinleri de büyük sevinç yaşadı. Mahalle sakinleri 3 gündür ortalarda görünmeyen yavru kediyi düştüğü yerden kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

