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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İtfaiye ekipleri buz tutan gölde donmak üzere olan kuşu kurtardı

İtfaiye ekipleri buz tutan gölde donmak üzere olan kuşu kurtardı

Gölette mahsur kalan kuşun görüntüsü

Buz Tutan Gölet Buz Tutan Göl Ağrı Merkez Hayvan Çağrı Merkezi 

-İtfaiye personelinin kuşu kurtarması
-Röportaj

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat’ta buz tutan gölde mahsur kalan ve donmak üzere olan kara gerdanlı dalgıç kuşunu, itfaiye ekipleri kurtardı. Spor Vadisinde buz tutan gölette donmak üzere olan ve hareketsiz bir şekilde duran kara gerdanlı dalgıç kuşunu gören vatandaşlar durumu İtfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, donan göl üzerinde yürüyerek kara gerdanlı dalgıç kuşuna ulaştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kuş, olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler de kontrol için kara gerdanlı dalgıç kuşunu veterinere götürdü. Kara gerdanlı dalgıç kuş, kontrol ve tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak. Kara gerdanlı dalgıç kuşunu kurtaran itfaiye personeli Sefa Türkmen, 112 çağrı merkezine gölette yaban hayvanının donmak üzere olduğu ihbarının geldiğini söyledi.

Türkmen, ihbarın ardından olay yerine geldiklerini belirterek, "Cesaretimi topladım, Rabbimin rızası için kuşu kurtardım. Kuşta kısmi donmalar var, tedavisi için veteriner hekimliğe götüreceğiz" dedi.
(BMG-
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