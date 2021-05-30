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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
İsviçreli turist Yüksekova dağlarına hayran kaldı

İsviçreli turist Yüksekova dağlarına hayran kaldı

Turist Louis Cornelli'den görüntü

Su Kanalı Gesi İsviçre Bisiklet İngilizce 

-Tarım arazide çalışırken görüntü
-Röportaj
-Ovadan görüntü
-Dağları gezerken görüntü
-Öğretmen Erdinç Kayhan ile beraber gezerken görüntü
-Dağları izlerken görüntü
-Röportaj
-Detay

( HAKKARİ )- İsviçreli turist Louis Cornelli, Yüksekova dağlarını, İsviçre Alpleri’ne benzetti HAKKARİ

- İsviçre'nin Neuchatel bölgesinde yaşayan Louis Cornelli isimli turist, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki dağlara hayran kaldı.Bisikletiyle Türkiye turuna çıkan İsviçreli turist Louis Cornelli(43), 6 ayda 7 bin kilometre pedal çevirerek Yüksekova’ya geldi. Yüksekovalı İngilizce Öğretmeni Erdinç Kayhan’ın misafiri olan Cornelli, ilçe halkının misafirperverliği karşında bir ilki yaşadığını belirtti.
İlçeyi karış karı gezen Cornelli, ilçe halkı ile birlikte kürekle su kanalını temizledi.Daha sonra Yüksekova’nın 2 bin 500 rakımlı dağlarına çıkan Cornelli, Yüksekova dağlarının İsviçre’deki Alp Dağları'na benzediğini söyledi.

Mayıs ayına rağmen 2 mevsimin bir arada yaşandığı ilçeye hayran kaldığını dile getiren Cornelli, bol bol resim çekti. Cornelli, “Türkiye’de 7-6 aydır bisikletle yolculuk yapıyorum. 5 gün önce Yüksekova’ya geldim. Ben Yüksekova’yı çok sevdim. Burada hala 2 mevsim bir arada yaşanıyor. Dağlarındaki kar ile ovalarındaki yeşilliği göz kamaştırıyor. Ben buranın dağlarını İsviçre’nin Alplerine benzetiyorum. Yüksekova’nın doğasına hayran kaldım. Muhteşem bir şey. El değmemiş güzelliklerle dolu. Bizde bu fırsatı kaçırmamak için doyasına resim çektik’’ dedi.
Yüksekova’nın artık her yönüyle turizme açılması gerektiğini ifade eden İngilizce Öğretmeni Erdinç Kayhan ise, "Louis Cornelli bir arkadaş vesilesiyle bende kalıyor. İlçeyi gezdirdim, Yüksekova’nın güzelliklerini gösterdim. O da buradaki dağları, İsviçre Alpleri’ne benzetiyor. Özellikle Yüksekova insanının çok iyi olduğunu söylüyor. Bunun yanında ilçede 2 mevsimin yaşanması, onu çok etkilemiş ve çokta mutlu etmiş. İnsanların, 2 mevsimi bir arada görmek için uçakla kilometrelerce uzaklıktaki yerlere gittiğini söylüyor. Bugün burada ise insanlar hepsini bir arada yaşıyor. Bizde gelen her turisti gezdirecek, memleketimizin güzelliklerini tanıtacağız” diye konuştu.

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