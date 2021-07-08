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İSTANBUL - Sinema - ''Süpernova''
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Sinema - ''Süpernova''

İSTANBUL - Sinema - ''Süpernova''

- Filmin fragmanıİSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5 film vizyona girecek. - "Süpernova"Harry Macqueen'in yönettiği Colin Firth, Stanley Tucci, Pippa Haywood ve Nina Marlin gibi isimlerin rol aldığı "Süpernova"; hastalık teşhisi konan bir adamın arkadaşı ile birlikte karavanla tüm İngiltere'yi ziyaret etmesini konu ediniyor.

Hastalık İngiltere Queen Karavan Fragman 

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