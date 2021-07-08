İSTANBUL - Sinema - ''Korku Seansı 3: Katil Şeytan''
- Filmin fragmanıİSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5 film vizyona girecek. - "Korku Seansı 3: Katil Şeytan"Michael Chaves'in yönettiği; Vera Farmiga, Patrick Wilson, Julian Hilliard, Charlene Amoia ve Sterling Jerins'in başrolünde oynadığı "Korku Seansı 3: Katil Şeytan" gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.Başarılı oyuncular Patrick Wilson ve Vera Farmiga'nın paranomal davaları çözüme kavuşturmaya çalışan Warren çiftine yeniden hayat verdiği film; şeytani güçlerin kontrolündeki gerçek bir cinayetin hikayesini konu ediniyor.Şeytanın musallat olduğunu düşündükleri bir gencin cinayet zanlısı olduğu davaya başlayan çift, geçmişten günümüze uzanan kanlı bir sırrı açığa çıkarmaya çalışacak.
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