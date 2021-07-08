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İSTANBUL - Sinema - ''Korku Seansı 3: Katil Şeytan''
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Sinema - ''Korku Seansı 3: Katil Şeytan''

İSTANBUL - Sinema - ''Korku Seansı 3: Katil Şeytan''

- Filmin fragmanıİSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5 film vizyona girecek. - "Korku Seansı 3: Katil Şeytan"Michael Chaves'in yönettiği; Vera Farmiga, Patrick Wilson, Julian Hilliard, Charlene Amoia ve Sterling Jerins'in başrolünde oynadığı "Korku Seansı 3: Katil Şeytan" gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.Başarılı oyuncular Patrick Wilson ve Vera Farmiga'nın paranomal davaları çözüme kavuşturmaya çalışan Warren çiftine yeniden hayat verdiği film; şeytani güçlerin kontrolündeki gerçek bir cinayetin hikayesini konu ediniyor.Şeytanın musallat olduğunu düşündükleri bir gencin cinayet zanlısı olduğu davaya başlayan çift, geçmişten günümüze uzanan kanlı bir sırrı açığa çıkarmaya çalışacak.

Fragman Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı Cinayet Trol 

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