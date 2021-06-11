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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı oluştu

İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı oluştu

Drone görüntüsü

Kırköy Kayalı Salas Kamera Adala 

-Sualtından deniz salası
-Detay görüntüler

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- İstanbul sahilleri boyunca kilometrelerce etkili olan müsilaj, drone ile havadan böyle görüntülendi. Drone görüntülerinde sahil şeridi boyunca uzanan musilaj adaları gözükürken, su altında kayıt edilen görüntülerde deniz tabanını kaplayarak yosunların dahi gözükmesine izin vermiyor. İstanbul Sarayburnu açıklarından Beylikdüzü sahiline kadar yer yer etkili olan müsilajın kapladığı alan havadan çekilen görüntülere yansıdı. Zeytinburnu ve Bakırköy açıklarında daha çok gözüken deniz salyası sahilde daha az etkili olduğu görüldü.
Florya açıklarından adalara doğru uzanan kilometrelerce musilaj hattı kameraya yansıdı. Su altındaki görüntüler ise deniz tabanını neredeyse bembeyaz örtüyle kaplandı. Deniz tabanı ve kayalıklarda duran yosunları görmek neredeyse imkansız. Balıkların yoğun musilaj içinde kaldığı çekilen görüntülerde net bir şekilde ortaya çıktı.
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