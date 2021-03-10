İSTANBUL - Rasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlanıyor - Şevket Çoruh - Ekrem İmamoğlu - Bakan Ersoy
- Video gösterimi - Şevket Çoruh'un konuşması - İBB Başkanı İmamoğlu'nun konuşması - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması - Genel görüntülerİSTANBUL (AA) - Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlanıyor.
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