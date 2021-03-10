İSTANBUL - Rasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlanıyor - Ses Sineması'na getirilmesi
- Rasim Öztekin'in Galatasaray Lisesi'nden çıkışı - Cenaze aracı ile İstiklal Caddesinden geçmesi - Ses Sinaması'na getirilmesi - İBB Başkanı İmamoğlu'nun açıklamalarıRasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlanıyorİSTANBUL - Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlanıyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım