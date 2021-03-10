İSTANBUL - Rasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlandı
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un gelişi - Rasim Öztekin'in tabutunun cenaze aracına taşınması - Ahmet Mümtaz Taylan'ın açıklaması - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması - Cenaze töreninden görüntüler - Cenaze namazının kılınması - Dua okunmasıİSTANBUL (AA) - Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlandı.
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