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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Rasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Rasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlandı

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un gelişi - Rasim Öztekin'in tabutunun cenaze aracına taşınması - Ahmet Mümtaz Taylan'ın açıklaması - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması - Cenaze töreninden görüntüler - Cenaze namazının kılınması - Dua okunmasıİSTANBUL (AA) - Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlandı.

Hastane Cenaze Cenaze Aracı Dizi Oyuncusu 

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