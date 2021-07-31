İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin’den orman yasakları ile ilgili açıklama

-Yusuf şahin ve beraberindekilerin ormanda gezmesi



( İSTANBUL )-“Yetkili idarelerin denetimi altındaki alanlarda spor yapmak, piknik yapmak serbest ancak mangal, semaver ateşi ve benzeri ateşleri yakmak kesinlikle yasaklanmıştır” İSTANBUL



- İstanbul Valiliği, yurt genelinde etkili olan orman yangınlarının ardından İstanbul’da bir ay boyunca ormanlık alanlara girişin yasaklandığını duyurdu. Alınan kararla ilgili olarak İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, Aydos Ormanı’nda basına açıklamalarda bulundu. Şahin yaptığı açıklamada, “Yetkili idarelerin gözetim ve denetimi altında bulunan park, piknik ve mesire yerleri, tabiat alanları ile tabiat parklarında yürüyüş yapmak, spor yapmak, piknik yapmak serbest ancak mangal, semaver ateşi yakmak, piknik tüpü yakmak ve benzeri ateşleri yakmak kesinlikle yasaklanmıştır” dedi.

İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, Aydos Ormanı’nda basına yaptığı açıklamada, “Orman kanununun 74. maddesine göre orman yangını çıkma ihtimalinin fazla olduğu hava koşullarında Valilik tarafından ormana giriş ve çıkışlar kısıtlanacak veya tamamen yasaklanabilecektir. Bu madde kapsamında sayın Valimizin koordinasyonunda ilimiz dahilindeki ormanlara giriş ve çıkışlar Valilikçe yasaklanmıştır. Bu karar ile ilimizdeki ormanlarda ve orman içi yollarda mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve benzeri ateş yakmak yasaklanmıştır. Yetkili idarelerin gözetim ve denetimi altında bulunan park, piknik ve mesire yerleri, tabiat alanları ile tabiat parklarında yürüyüş yapmak, spor yapmak, piknik yapmak serbest ancak mangal, semaver ateşi yakmak, piknik tüpü yakmak ve benzeri ateşleri yakmak kesinlikle yasaklanmıştır. Bu konuda halkımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. İstanbul halkından bu kararlara uymalarını titizlikle bekliyoruz. Burada içerisinde bulunmuş olduğumuz Aydos piknik mesire yeri içerisinde pikniğe gelen misafirlerimiz kesinlikle ateş yakmayacaklar. Ama o alan içerisinde spor yapmak, yürüyüş yapmak, ateşsiz piknik yapmak gibi faaliyetlerini gerçekleştirebileceklerdir” dedi.

Alınan önlemler hakkında konuşan Şahin, “Öncelikli olarak bu alanlardaki kontrol, denetim ve teftişlerimizi mevcut personelimizle birlikte gerçekleştirmekteyiz. Bunun yanı sıra sayın valimizin katkılarıyla birlikte ilimiz emniyetinden ve jandarmasından gerekli destekleri Sayın Valimizin desteğiyle birlikte alarak kontrol ve denetimlerimizi sürdürmekteyiz” diye konuştu.

İzin verilmeyen noktalarda ateş yakmaya 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası Uygulanacak cezalar hakkında bilgi veren Şahin, “Bu yasaklar başladığından itibaren izinsiz olarak ormanlara giriş, çıkış yapmak Kabahatler Kanununun 32. maddesi kapsamında 427 TL para cezasıyla cezalandırılır. Yine bu alanlarda kısıtlamanın olduğu bu dönemde izin verilmeyen noktalarda ateş yakmak 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezasıyla hükmolunurlar” dedi.

(CGK- MB-

