İSTANBUL - Esenler'de gençler 'Dünya Bisiklet Günü' için pedala bastı
İSTANBUL - Esenler'de gençler "Dünya Bisiklet Günü" için pedala bastı - Etkinlikten detaylar - Esenler Belediyesi Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Cemal Bolat ile röportajİSTANBUL (AA) - Esenler Belediyesi Mihmandar Gençlik Kulübü üyesi 60 bisikletli genç, Dünya Bisiklet Günü'nde pedal bastı.Esenler Belediyesi, "Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla "Temiz yarınlar için sen de pedal çevir" adlı etkinlik düzenledi. 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe Esenler Belediyesi Mihmandar Gençlik Kulübü'ne üye olan 60 bisikletli genç katıldı. Esenler Belediyesi Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Cemal Bolat, etkinliğin amacının pandemi döneminde evde bunalan gençlerin spor yapmasına fırsat tanımak olduğunu söyledi.
Bolat, "Bisiklet kulübümüzü yeni kurduk. Gençlerimiz, bu alanda kendilerini geliştirsin, eve kapanıp kalmasınlar, hantal bir yapıya dönüşmesinler, dijital oyunlara mahkum olmasınlar, bu etkinliklerle hem sosyalleşsinler hem de şehre aidiyet kültürüyle kendilerini sağlık, estetik anlamda geliştirsinler istiyoruz. Şu anda yeni kurulduğumuz için 60'a yakın üyemiz var, takımın başkanı var, kaptanı var." diye konuştu. Etkinliğin sonunda, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nin içinde yer alan bisiklet yolunda mini bir bisiklet akrobasi şovu ve yarışma düzenlendi. Yarışmaya katılan tüm çocuk ve gençlere hediyeler verilirken, dereceye girenler ayrıca ödüllendirildi.
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