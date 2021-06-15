Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’daki müsilaj uzaydan görüntülendi

İstanbul’daki müsilaj uzaydan görüntülendi

Uzaydan sahillerin müsilaj kaplı görüntüsü

Adala Felaket 

-Maltepe sahil ve adalar çevresinden görüntü

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstanbul sahillerini kilometrelerce kaplayan musilaj(deniz salyası) uzaydan görüntülendi. Musilaj öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Marmara Denizi’nde görülen musilaj(deniz salyası) İstanbul Anadolu ve Avrupa yakası sahillerinde kilometrelerce yayıldı. İstanbul Anadolu yakası sahillerinde yoğun müsilaj uzaydan görüntülendi. Çekilen görüntülerde, Kadıköy sahillerinde başlayan deniz salyası Maltepe sahilleri boyunca uzadığı kimi bölgelerde ise açıklara doğu arttığı görüldü.
İskelelerin büyük bir bölümü, gemiler ve teknelerin etrafının tamamen salya ile kaplandı. Müsilaj öncesi ve sonrasında çekilen görüntüler aradaki farkı net bir şekilde ortaya koyuyor. (AFS- ÖFA
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement