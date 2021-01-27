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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul Anadolu Yakasında kar yağışı etkili oluyor

İstanbul Anadolu Yakasında kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı

Kar Yağışı 

-Sokaktaki insanlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da özellikle yüksek kesimlerde sulu kar yağışı etkili oluyor. Maltepe’de Başıbüyük Ormanı ve civarında da kar yağışı etkisini gösteriyor. İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren sulu kar yağışı etkili oluyor. Özellikle yüksek kesimlerde yağmurla karışık kar yağışı sürüyor. Anadolu Yakasında bulunan Maltepe'deki Başıbüyük Ormanında ve çevresinde de kar yağışı etkisini gösteriyor. (CGK-
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