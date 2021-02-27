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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İskenderun körfezinde ölü balinaya rastlandı

İskenderun körfezinde ölü balinaya rastlandı

Balıkçılar tarafından çekilen iki ayrı görüntüde balinanın deniz üzerindeki görüntüleri

( HATAY ) HATAY

Sosyal Medya Uzunlu Körfez Balina 


- İskenderun Körfezi'nde balıkçılar, 15 metre uzunluğunda ölü balinaya rastladı. Hatay’ın Arsuz ilçesi Madenli Balıkçı Barınağı açıklarında avlanmak için denize açılan balıkçılar, yaklaşık 15 metre uzunluğunda ölmüş ve çürümeye başlamış olan balinaya rastladılar. Balinayı cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medyada paylaşan balıkçıların şaşkınlıkları görüntülerdeki konuşmalara yansıdı.
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