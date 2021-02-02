İskenderun Körfezinde hortum kameralara yansıdı

- Hatay'ın İskenderun Körfezi açıklarında çıkan hortum kameraya yansıdı. İskenderun Körfezi açıklarında bugün öğle saatlerinde hortum oluştu. Bir süre denizde ilerleyen hortum kıyıya ulaşmazken bir süre etkisini yitirerek gözden kayboldu. Hortum bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (NCT-
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