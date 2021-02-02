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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
İskenderun Körfezinde hortum kameralara yansıdı

İskenderun Körfezinde hortum kameralara yansıdı

Körfezde çıkan hortumun kameraya yansıyan görüntüsü.

( HATAY ) - HATAY

Kamera Cep Telefonu 


- Hatay'ın İskenderun Körfezi açıklarında çıkan hortum kameraya yansıdı. İskenderun Körfezi açıklarında bugün öğle saatlerinde hortum oluştu. Bir süre denizde ilerleyen hortum kıyıya ulaşmazken bir süre etkisini yitirerek gözden kayboldu. Hortum bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (NCT-
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