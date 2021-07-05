İskenderun Körfezi'nde hortum paniği



- Hatay'ın İskenderun Körfezi açıklarında oluşan hortum paniğe neden oldu. İskenderun Körfezi'nde sabahın erken saatlerinde kıyıya kadar ulaşan hortum, belediyenin sosyal tesislerinde masa sandalyeleri savurdu. Kıyıya ulaştıktan sonra etkisini yitiren hortum sabah sporuna çıkan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

