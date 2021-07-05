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İskenderun Körfezi'nde hortum paniği
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5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İskenderun Körfezi'nde hortum paniği

İskenderun Körfezi'nde hortum paniği

Hortumdan görüntüler

( HATAY ) HATAY

Sosyal Tesis Cep Telefonu Masa Sandalye 


- Hatay'ın İskenderun Körfezi açıklarında oluşan hortum paniğe neden oldu. İskenderun Körfezi'nde sabahın erken saatlerinde kıyıya kadar ulaşan hortum, belediyenin sosyal tesislerinde masa sandalyeleri savurdu. Kıyıya ulaştıktan sonra etkisini yitiren hortum sabah sporuna çıkan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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