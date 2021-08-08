Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
İskenderun'da geceyi aydınlatan şimşekler yerini yağmur ve fırtınaya bıraktı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
İskenderun'da geceyi aydınlatan şimşekler yerini yağmur ve fırtınaya bıraktı

İskenderun'da geceyi aydınlatan şimşekler yerini yağmur ve fırtınaya bıraktı

Şimşeklerin çakması

Yağmur Gürültü Körfez Sağanak Yağmur Sağanak 

-Fırtınanın gelişi
-Yağmurun yağması
-Yağmurda vatandaş detayı
-Şimşeklerin özel fotoğraf kareleri
-İskenderun ftpden geçildi

( HATAY ) HATAY

- İskenderun Körfezinden şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Ardından gelen fırtına ve yağmur ise havayı serinletti. Sıcak hava Akdeniz bölgesinde etkisini sürdürmeye devam ederken Hatay’ın genelinde etkili olan şimşekler İskenderun körfezinde ortaya çıkan gök gürültülü şimşekler, unutulmaz bir gösteri sundu. Kentin üzerinde birbiri ardına çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi. Şimşeklerle beraber gelen yıldırım düşmeleri ise şehrin bazı bölgelerinde elektrik kesintilerine neden oldu. Gece ilerleyen saatlerde ise fırtına ile birlikte gelen sağanak yağmur mevsim normallerinin üzerinde sıcak günler yaşayan Hatay’da havayı serinletti.
İlgili Foto Galeriler
Erdoğan Mega Projeleri İncelediErdoğan Mega Projeleri İnceledi
Körfez Geçişinde Köprü Ayakları YükseliyorKörfez Geçişinde Köprü Ayakları Yükseliyor
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı